Ein aufmerksamer Nachbar hat Schlimmeres gewittert und die Feuerwehr am Samstag um 23.20 Uhr zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand im Holzweg in der Innenstadt gerufen. Als die Brandbekämpfer eintrafen, stellte sich heraus, dass die Bewohner sich ein spätes Abendessen gönnen wollten, dieses jedoch anbrennen ließen. Die wohl starke Rauchentwicklung habe den Nachbarn auf den Plan gerufen, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Das Essen war aber schon entsorgt und der Rauch verzogen, als die insgesamt 13 Einsatzkräfte an der Wohnung eintrafen.