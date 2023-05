Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der zweiten Verbandspokalrunde greifen die Fußball-Bezirksligisten Rot-Weiss Seebach und FV Freinsheim in den Wettbewerb ein. Die Seebacher erwarten am Mittwoch (19 Uhr) den Landesligisten VfR Grünstadt. Freinsheim tritt zeitgleich bei der TSG Eisenberg (A-Klasse Rhein-Pfalz) an.

„Ich bin ein großer Freund des Pokals und freue mich auf das Spiel. Allerdings sind die Alternativen rar“, sagt der Seebacher Trainer Roland Beck. Deshalb werde es nur minimale Veränderungen