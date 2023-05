Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn sich eine Fußballmannschaft über eine Stunde lang in Überzahl befindet und sich bei Kontern so stümperhaft anstellt wie der Bezirksligist SV Weisenheim am Sand am Sonntag in der ersten Runde des Verbandspokals Südwest beim ASV Maxdorf (A-Klasse), darf sie sich nicht beschweren, wenn sie am Ende als Verlierer den Platz verlässt. Die Gastgeber gewannen verdient mit 2:1

In der vergangenen Saison waren beide Mannschaften noch Konkurrenten in der Fußball-Bezirksliga. Maxdorf ist in die A-Klasse abgestiegen, Weisenheim hat sich gerettet. Nun hat die