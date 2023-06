Mit deutlicher Mehrheit hat der Verbandsgemeinderat am Dienstag eine Tourismusbeitragssatzung für die Verbandsgemeinde Freinsheim für 2023 verabschiedet. Sie war erforderlich, weil ab 2023 auch die Dackenheimer Betriebe, die vom Tourismus profitieren können, einen Beitrag zur Tourismuswerbung zahlen müssen (wir berichteten). Im April hatte der VG-Rat die neue Satzung von den Ratsmitgliedern abgelehnt, obwohl der Haupt- und Finanzausschuss die Zustimmung zuvor empfohlen hatte.

Bei einer erneuten Sitzung des Ausschusses im Mai war die Empfehlung zur Zustimmung auf Antrag von Fred Krebs (CDU) dahingehend ergänzt worden, dass der Tourismusbeitrag in den politischen Gremien und unter Einbeziehung der touristischen Betriebe „kritisch hinterfragt werden muss“. Dem so geänderten Beschluss über die Satzung stimmten am Dienstag 19 Mitglieder des Verbandsgemeinderats zu, sieben votierten dagegen und drei enthielten sich der Stimme. Ein Antrag von Jochen Weisbrod (CDU), die Gültigkeit der Satzung bis zum Jahresende zu begrenzen, und damit die „kritische Hinterfragung“ sicherzustellen, wurde abgelehnt: Für den Antrag stimmten zehn Ratsmitglieder, 18 dagegen, eine Person enthielt sich.