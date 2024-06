Einen Schlagabtausch lieferten sich Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) und Wolfram Meinhardt (FWG) am Donnerstag im Verbandsgemeinderat Wachenheim wegen der Installation einer PV-Anlage auf der Grundschule in Ellerstadt. Es gibt Differenzen darüber, wer die Anlage installieren soll. Bechtel möchte die Neue Energien GmbH des Landkreises beauftragen. Gönnheims Bürgermeister Meinhardt und weitere Ratsmitglieder forderten, den Auftrag an ein Unternehmen aus der VG zu vergeben.

Meinhardt kritisierte, dass seit März nichts geschehen sei. Die Anlage könnte bereits installiert sein. Bechtel wurde wütend und fragte Meinhardt „wie viele Anlagen haben Sie denn in Gönnheim installiert? In der Stadt Wachenheim haben wir zwölf Anlagen“. Meinhardt musste zugeben, dass es in Gönnheim auf öffentlichen Gebäuden keine PV-Anlagen gibt, konterte aber, dass er privat drei Anlagen installiert habe. „Und Sie?“, wollte er von Bechtel wissen. Eine Antwort bekam er nicht.