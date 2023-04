Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Abgelehnt wurde in einer Sitzung des Verbandsgemeinderats Freinsheim am Dienstag der gemeinsame Antrag von FDP- und SPD-Fraktion, einen Beirat „für das Digitalisierungsprojekt digitale Medien in Unterricht und Verwaltung der Grundschulen“ zur Unterstützung der IT-Infrastruktur der Schulen zu gründen.

Der Beirat, in dem unter anderem IT-Experten, Eltern und Lehrer vertreten sein sollten, solle eine eigene Satzung bekommen, ein Mandat haben und Beschlüsse fassen können, so FDP-Fraktionssprecher