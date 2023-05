Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Unbekannte machen das Jahr 2022 in der Verbandsgemeinde Freinsheim noch ziemlich spannend. Im laufenden Haushalt sind an diversen Stellen nur geschätzte Summen oder Planungskosten eingetragen. Ob Photovoltaik, die Folgen des neuen Kita-Gesetzes oder die Renovierung der VG-Turnhalle: Was tatsächlich dabei herauskommt, ist noch unklar.

Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz legt Wert darauf, dass für neue Feuerwehrautos knapp eine Million Euro ausgegeben wird. Fällig wird das Geld aber noch nicht komplett in diesem Jahr,