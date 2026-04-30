Die Orte der VG Wachenheim müssen künftig mehr abgeben. Darauf einigte sich der Verbandsgemeinderat. Unterschiedliche Ansichten gab es trotzdem.

Die Stadt Wachenheim sowie die Gemeinden Ellerstadt, Friedelsheim und Gönnheim müssen künftig mehr Geld an die Verbandsgemeinde abführen. Das hat der Wachenheimer Verbandsgemeinderat am Dienstag beschlossen. Die VG-Umlage steigt von 37,5 auf 39 Prozent. Das sei nötig, um sinkende Steuereinnahmen und laufende Kosten auszugleichen, teilte Bianca Heinke, Leiterin der Finanzen, mit.

Von 2016 bis 2024 habe die Umlage bei 34 Prozent gelegen, dann sei sie auf 37,5 Prozent erhöht worden. „Und jetzt bräuchten wir 39 Prozent“, so Heinke. „Wir hoffen, dass die Steuerkraft in den Gemeinden wieder steigt“, betonte sie. Sie erinnerte, dass die Umlage im Jahr 2010 bei 44 Prozent gelegen habe.

Durch die Erhöhung ist der Haushalt der Verbandsgemeinde in diesem Jahr ausgeglichen. Im Ergebnishaushalt gibt es laut Heinke einen Überschuss von 168.000 Euro, im Finanzhaushalt einen von 132.000 Euro.

Investitionen in die Feuerwehr

Investiert wird in diesem Jahr unter anderem in Hard- und Software (42.000 Euro), in die Planung eines neuen Gerätehauses für die Wachenheimer Feuerwehr (100.000 Euro) sowie in weitere Mittel für Atemschutz, Brandschutz und Fahrzeuge (unter anderem ein Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Ellerstadt für 110.000 Euro). In die Erweiterung der Grundschule Wachenheim werden 650.000 Euro in diesem Jahr fließen. Weitere Punkte sind Planungskosten für Bushaltestellen und ein Investitionskostenzuschuss zur Rhein-Haardtbahn (2026: 150.000 Euro). Investiert wird auch in den Hochwasserschutz.

Der Haushalt habe „mehrere Runden“ gedreht, sagte VG-Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU). Ziel sei es gewesen, die Umlage bei 37,5 Prozent zu belassen. Allerdings seien die Zahlungen durch den Finanzausgleich geringer ausgefallen als erwartet. Die Verwaltung habe sich jede Position genau angeschaut und realistisch geplant.

Die Erhöhung der Umlage sei eine „bittere Pille“, vor allem für die Ortsgemeinden, betonte Heike Ditrich (FWG). Sie könnten nur dem Bürger in die Tasche greifen und die Steuern erhöhen. „Wir leben auf Kosten der nachfolgenden Generationen“, sagte sie. In den Ortsgemeinden gingen nach und nach die Lichter aus.

Marcus Scholz (CDU) sagte, er teile die Bedenken und die Kritik, verstehe aber die Richtung nicht. Das in den vergangenen Jahren von der VG investierte Geld sei in Ortsgemeinden angekommen, etwa in Schulen und Feuerwehr geflossen. Der VG-Rat hätte in der jüngsten Sitzung entscheiden können, das Sondervermögen in Gänze für den Neubau des Gerätehauses in Wachenheim zu verwenden. Dann müsste die VG weniger Kredite aufnehmen.

Die SPD werde der Not gehorchend dem Haushalt zustimmen, so Robert Blaul. Die Verteilung von oben nach unten stimme nicht. Von Bund und Land kämen immer mehr Vorgaben – die nötige Gegenfinanzierung werde nicht gewährleistet.