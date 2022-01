Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) hat angekündigt, wegen der Corona-Pandemie ein weiteres Mal auf einen Frühlingsempfang zu verzichten. In diesem Jahr hätte der Empfang anlässlich des 50. Geburtstages der Verbandsgemeinde unter einem besonderen Motto stehen können.

Die Verbandsgemeinde Freinsheim wurde 1972 wie alle Verbandsgemeinden im damaligen Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz auf der Grundlage des „Dreizehnten Landesgesetzes über die Verwaltungsvereinfachung im Lande Rheinland-Pfalz“ neu gebildet. Bis dahin bestanden die aus der bayerischen Pfalz (1816–1946) stammenden Verwaltungsstrukturen.

Gefeiert wird das Jubiläum wegen Corona nicht. „In den Ortsgemeinden wurden bereits Jubiläen aufwendig organisiert und dann abgesagt. Deshalb haben wir uns angesichts der Corona-Entwicklung entschlossen, erst gar keine Kraft und Mühe in die Planung einer Art VG-Geburtstagsfeier hineinzustecken“, erläuterte Oberholz. Stattdessen werde es eine Sonderauflage des Amtsblatts anlässlich des Jubiläums geben.

Ehrenamtliche werden ausgezeichnet

Jedoch werde man die Ehrenamtsehrung wieder aufleben lassen. Anlässlich des Frühlingsempfangs wurde in der Verbandsgemeinde bislang die goldene Ehrennadel verliehen, alle anderen Urkunden wurden im kleineren Kreis gesondert übergeben. In diesem Jahr sollen die Ehrenamtlichen am 18. Mai anlässlich des rheinland-pfälzischen Verfassungstages ausgezeichnet werden.

Über das Amtsblatt, so Büroleiter Jörg Heidemann, habe man einen Aufruf gestartet, damit Bürger Vorschläge machen, welche ehrenamtlich tätigen Personen für eine Ehrung in diesem Jahr in Frage kommen.