Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Knapp drei Wochen vor der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Wachenheim geben sich die Kandidaten bürgernah. Jochen Kappel (FWG) hatte am Samstag zum Neujahrstreffen auf den Wachenheimer Marktplatz eingeladen. Doch wie kam er bei den Besuchern an?

Bei milden Temperaturen hatten sich zahlreiche Menschen auf dem Marktplatz eingefunden, um mit Jochen Kappel ins Gespräch zu kommen und um seiner kleinen Ansprache zu lauschen. „Er ist ein besonnener