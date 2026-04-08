Mit zwei Vorträgen geht die Gesprächsreihe „Jüdische Spuren“ am Samstag, 11. April, 17.30 Uhr, im Ungsteiner Haus, Kirchstraße 22, in Ungstein weiter. Darian Friederich, Schüler der zwölften Klasse an der IGS Deidesheim-Wachenheim, spricht über die „Verfolgung jüdischer Bürger in Bad Dürkheim“, Aurelia Ernst, Abiturientin am WHG in Bad Dürkheim, über „Arisierung und Wiedergutmachung im Bad Dürkheimer Weinbau am Beispiel von David Dornberger“. Veranstalter ist der Verein „Gegen das Vergessen – Förderverein zur Erhaltung des kulturellen Erbes der ehemaligen jüdischen Gemeinden in Wachenheim und Bad Dürkheim“.