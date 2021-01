Die nächste Rotweinwanderung in Freinsheim findet nicht vor 2022 statt. Das hat Jochen Weisbrod mitgeteilt. Der Vorsitzende des Verkehrsvereins Freinsheim betont, dass die beliebte Wanderung in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss. Das sei zwar schon lange klar, so Weisbrod. Der Verkehrsverein erhalte aber noch immer Anfragen von interessierten Gästen für die Veranstaltung, die für das vierte Januar-Wochenende geplant war. „Hohe Infektionszahlen, zunehmend strengere Kontaktbeschränkungen und ein Beherbergungsverbot für touristische Zwecke sind unter anderem Bestandteile der Maßnahmen, die dafür sorgen sollen, die anhaltende Verbreitung des Coronavirus einzudämmen“, so Weisbrod. Die Wanderung durch Freinsheimer Lagen mit umfangreichem Angebot an Wein und Gerichten hätte in diesem Jahr zum 21. Mal stattgefunden.