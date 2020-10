[Aktualisiert: 20.39 Uhr ] Kann die Baumesse in Bad Dürkheim wie geplant stattfinden? Nein – seit Freitagabend steht fest: Messen sind erstmal verboten. Für diesen Fall aber hat der Veranstalter schon am Mittag angekündigt, sich zu wehren.

Das Land steht vor einem Teil-Lockdown. Es gibt Kontaktbeschränkungen, die Gastronomie muss ab Montag schließen. Auf dem Dürkheimer Wurstmarktplatz wird derweil aber weiter eine Baumesse aufgebaut, die von Freitag, 6. November, bis Sonntag, 8. November, geplant ist. Einige Dürkheimer fragen sich jetzt: Wie passt das zusammen?

Der Veranstalter, die „BaumesseE GmbH“ aus Münster, arbeitete am Freitag in der Tat weiter daran, dass die Messe stattfinden kann. Dabei sah es für Messen schon da nicht gut aus. In den Beschlüssen, auf die sich die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder am Mittwoch geeinigt haben, gelten Messen als Einrichtungen der Freizeitgestaltung und sind daher zu schließen.

„Haltlos“ findet Tim Erlei diese Einschätzung. Der Marketingleiter der veranstaltenden Baumesse-Firma kann nicht nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist. Die Verantwortlichen hätten da wohl eher an Veranstaltungen wie die Erotikmesse „Venus“ gedacht, bei der Baumesse in Bad Dürkheim ginge es aber um die Themen Bauen und Wohnen – mit 180 Ausstellern aus der Region. Das sei eindeutig Wirtschaft und nicht Freizeit.

Hinzu kommt für Erlei, dass die Beschlüsse von Mittwoch am Freitagmittag noch nicht in die Landesverordnungen übergegangen sind. Und auf diese wiederum verweisen derzeit die Kommunen, bevor sie konkret werden. „Der Landrat möchte uns keine Absage geben“, sagt Erlei am Freitagmittag. Abends stand es dann Schwarz auf Weiß in der neuen Landesverordnung: Messen finden nicht statt.

Wenn eine Absage vorliege, könne er mit dem Anwalt der Firma einen Normenkontrollantrag stellen, so Erlei mittags. Auch eine Klage schließt er nicht aus. Denn ein Verbot will seine Firma nicht einfach akzeptieren.

Es seien keine Infektionen auf Messebesuche zurückzuführen, führt Erlei aus. Die Regelungen seien strenger als im Einzelhandel. Er verweist hier etwa auf die Registrierung aller Besucher. Er könne nicht verstehen, dass es nun die Branchen trifft, die Hygienekonzepte aufgestellt und in teure Systeme investiert haben. Er nennt als Beispiel etwa die Gastronomen, deren Ärger über die harten Maßnahmen im November er sehr gut nachvollziehen könne.

„Wir wollen uns das nicht gefallen lassen“

Dass der Aufbau weiter lief, sei für die Firma finanziell nicht weiter problematisch. Die meisten Kosten seien im Vorfeld entstanden. Den Aufbau zu stoppen, hätte nicht viel gespart. Die Firma bleibt bei einer Absage auf Kosten von etwa 150.000 Euro sitzen, schätzt Erlei. 17 Angestellte habe die Firma, davon seien einige noch immer in Kurzarbeit. Er rechnet mit weiteren Einschränkungen und prognostiziert: „Es wird kein Rekordjahr.“ Er will die Situation nach eigenen Worten sportlich nehmen und wirkt am Telefon gefasst. Erlei räumt aber ein, dass die Situation emotional nicht einfach sei.

Deutlicher wird sein Vater, Geschäftsführer Udo Erlei. Sein Blutdruck sei am Donnerstag „auf über 180 gewesen“, sagt er am Freitag am Telefon. Die Politik habe ein halbes Jahr Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Dass jetzt Verordnungen erst nur mündlich und schriftlich sehr spät kommen, dafür hat er kein Verständnis: „Ich kann die politischen Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen“, sagt er. Und bekräftigt: „Wir wollen uns das nicht gefallen lassen.“