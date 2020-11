Nach Angaben des Veranstalters hat das Verwaltungsgericht in Mainz das coronabedingte Verbot der Dürkheimer Baumesse gekippt. Bei der Kreisverwaltung war diese Information am Abend noch nicht angekommen. Das hat Gründe.

Denn vom Gericht werden nur die Prozessbeteiligten – das Gesundheitsministerium des Landes und der Veranstalter – informiert, wie Beigeordneter Sven Hoffmann (CDU) erklärt. Im Kreishaus muss man also auf eine Nachricht aus dem Ministerium warten. Hoffmann erinnert daran, dass die Beschränkungen nötig seien, „weil wir die Corona-Welle brechen wollen“.

Derweil teilte Marketingleiter Tim Erlei von der „BaumesseE GmbH“ aus Münster am Mittwochabend mit, die Baumesse auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim vom 6. bis 8. November könne nun doch wie geplant stattfinden. Erlei hatte am Montag beim Verwaltungsgericht Mainz einen entsprechenden Eilantrag eingereicht. Der Grund: Man habe nicht verstanden, dass wirtschaftlich orientierte Messen mit Freizeitmessen verglichen worden sind.

Dem Eilantrag sei laut Erlei nach telefonischer Auskunft des Gerichtes am Mittwoch entsprochen worden. Die schriftliche Begründung werde am Donnerstag vorliegen, sagt der Veranstalter. „Endlich gibt es wieder rechtsstaatliche Entscheidungen, das trifft voll unsere Erwartungen, ich freue mich, dass die Richter uns Recht gegeben haben“, so Erlei.