„Kennen Sie die Rohles?“ Diese Frage dürfte wahrscheinlich unter den meisten Musikfreunden zuerst einmal ein verneinendes Kopfschütteln auslösen. Und doch sind Vater und Sohn Rohles vielen von ihnen, wenn auch eher unbewusst, bekannt. Papa Frank und Junior Marc Rohles sind nämlich gefragte Sidemen diverser Publikumslieblinge, darunter „Queen“ und Chris Thompson und auch sonst mit interessanten Projekten unterwegs.

Sänger und Gitarrist Frank Rohles ist Bandleader der Tribute-Formation „We Rock Queen“ und mit den Original-„Queen“ so sehr verbunden wie sonst selten jemand. Als musikalischer Leiter des Musicals „We Will Rock You“ in Deutschland, der Schweiz und Kanada, stand er als Gitarrist schon zweimal mit Brian May und „Queen“ höchstpersönlich auf der Bühne. Sänger und Keyboarder Marc Rohles ist Student an der Pop-Akademie in Mannheim. Obwohl er noch jung an Jahren ist, hat sogar schon Ex-„Manfred Mann´s Earth Band“-Frontmann Chris Thompson seine Dienste in Anspruch genommen. Auch mit Johannes „Aron“ Pinter, einem Nachwuchssänger, der sich durch seine Teilnahme bei „The Voice Of Germany“ Millionen von Zuschauern ins Gedächtnis eingegraben hat, steht Rohles-Junior häufig auf der Bühne. Und selbstverständlich lässt er es sich auch nicht nehmen, in der Band seines Vaters ebenfalls die Tasten zu betätigen.

Frank Rohles hat bis zu seinem 13. Lebensjahr in Spanien gelebt und sich ausgiebig mit den dortigen Gitarrentechniken beschäftigt. Er gilt als ausgezeichneter Fingerpicker, virtuoser Musiker und Sänger mit markant-samtweicher Stimme. Zusammen mit seinem Sohn am Klavier kommt er nächsten Sonntag nun unter der Firmierung „Double R – Two Generations“ zum zweiten Mal nach November 2021 als Gast des Vereins „MuK“ nach Weisenheim am Sand und präsentiert dort eine bunte Mischung aus Pop- und Rockklassikern der letzten fünf Jahrzehnte. Sicher wird dabei auch der ein oder andere „Queen“-Song auf der Spielliste stehen.

Termin

Frank und Marc Rohles stehen am Sonntag 18. September, ab 18.30 Uhr (Einlass 17.30 Uhr), auf der Kulturbühne im Riedweg in Weisenheim am Sand. Karten (15/10 Euro) unter www.muk-weisenheim.de.