Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bisher war die katholische Kirche Sankt Ludwig auch außerhalb der Gottesdienstzeiten für Besucher geöffnet. Doch das hat sich nach einem Fall von Vandalismus am Sonntagabend geändert: Blätter wurden von Unbekannten in Brand gesteckt und in einen Heizungsschacht geworfen. Außerdem wurden die Sitzauflagen der Bänke mit Kerzenwachs beschmiert, teilt Pfarrer Thomas Diener mit. Dabei sei jedoch kein Schaden entstanden. „Die Filter im Lüftungsschacht hätten Feuer fangen können. Gott sei Dank ist das nicht passiert.“

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bestätigt, dass am Montag Anzeige erstattet wurde. Aktuell gebe es keine Hinweise über den Täter. Celina Cespedes,