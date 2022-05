Zwischen 20 Uhr am Freitag, 29. April, und 13 Uhr am Samstag, 30. April, wurden in Friedelsheim die Wände eines Wohnhauses, ein großes Holzhoftor und ein Trafohäuschen mit blauer und grüner Farbe beschmiert. Die bislang unbekannten Täter sprühten den Schriftzug „AFA“ und die Zahl „161“ auf. Die Abkürzung und die Zahl stehen laut Polizei vermutlich für „AntiFaschistischeAktion“. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Falls weitere Anwohner Opfer dieser Sachbeschädigung geworden sind, sollen sie sich – ebenso wie mögliche Zeugen – bei der Polizei Bad Dürkheim melden unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.