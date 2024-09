Am Wochenende war der Picknickplatz oberhalb der Ziegelhütte in Weisenheim am Sand von bislang unbekannten Tätern verwüstet worden (wir berichteten). In der Gemeinderatssitzung kündigte Oskar Kreutzenberger vom örtlichen Gewerbeverein jetzt eine Belohnung von 500 Euro für sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter an. Der Gewerbeverein hatte der Gemeinde den Picknickplatz „gespendet“. „Es reicht. Schon seit einiger Zeit finden hier Verwüstungen statt, aber der Vandalismus jetzt ist erschreckend: Die Möbel sind mit Brandflecken übersät, Steine wurden aus einer Sandsteinmauer für eine illegale Feuerstelle herausgebrochen und die Steine in den Weinbergen und auf Ackerflächen verteilt.“ Der Schaden dürfte laut Bürgermeister Holger Koob im kleinen vierstelligen Bereich liegen. Hinweise an die Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630.