Eine Dixie-Toilette auf einer Baustelle im Jahnring in Ellerstadt haben Unbekannte laut Polizei zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, mutwillig beschädigt. Die Täter zündeten demnach in der Toilette Toilettenpapier sowie eine Styrodurplatte an. Glücklicherweise sei jedoch zu keinem Brand gekommen, erklären die Beamten. Dennoch entstand an der Plastikinnenverkleidung ein Schmorschaden von 50 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.