Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit vergangenem Jahr präsentierte sich die Michaeliskapelle in frischem Glanz – unter anderem mit neuen Sitzgruppen. Doch das alte Problem bleibt: mutwillige Zerstörung. Am Wochenende schlugen die Vandalen am Wahrzeichen heftig zu.

„Es sieht übel aus. Ich weiß gar nicht, wie man auf die massiven Tische derartige Brandflecke bekommt. Ich vermute, da wurde Brandpaste eingesetzt.“ Thomas Moll, Vorsitzender der