Eine Sandsteinmauer und den Boden davor haben Unbekannte im Bereich des Bad Dürkheimer Bahnhofs mit mehreren großen Schriftzügen verunstaltet – vermutlich mit Farbsprühdosen. Wann sich die Tat ereignet hat, weiß die Polizei nicht, da diese ihr erst jetzt gemeldet worden sei, teilte sie am Donnerstag mit. Auch die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest. Falls weitere Anwohner Opfer dieser Sachbeschädigung wurden oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden sie gebeten, sich an die Polizei Bad Dürkheim zu wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.