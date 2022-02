Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.15 Uhr in Friedelsheim randaliert und dabei einen Schaden von 3500 Euro verursacht. Laut Polizei beschädigten sie die Außenspiegel von drei Autos in Burgunderstraße und Waltershöhe, warfen in der Hauptstraße einen Blumenkübel sowie eine Warnbake um und schlugen die Glaseingangstür der Bank ein. Ein Zeuge hat ein klirrendes Geräusch gehört und eine dunkel gekleidete Person mit Kapuzenpullover davonlaufen sehen. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Sie bittet nun Zeugen um Hinweise unter Telefon 06322 9630.