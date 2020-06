Die Hausfassade einer 60-Jährigen in der Johann-Casimir-Straße haben Unbekannte nach Polizeiangaben am Sonntag um 2 Uhr mit Eiern verschmutzt. Die Geschädigte habe zwar Geräusche gehört, sei aber davon ausgegangen, dass ihre Tochter nach Hause kam. Die Schadenshöhe hänge nun davon ab, ob die Fassade noch gereinigt werden kann oder ein neuer Anstrich nötig wird. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.