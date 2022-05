Am Sonntag gegen 3 Uhr haben Unbekannte laut Polizeibericht in der Vigilienstraße in Bad Dürkheim ein Garagentor beschädigt. Die Täter warfen eine Glasflasche auf das Garagentor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Nachbarn hörten um die Zeit Geräusche auf der Straße, konnte diese aber nicht zuordnen. Bereits um 1 Uhr hörte ein Hausbesitzer in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim einen lauten Knall. Am Morgen stellte er dann mehrere Beschädigungen an seinem Hoftor fest. Die Täter warfen ein Trinkglas dagegen. Glassplitter lagen auf dem Gehweg verstreut. Falls weitere Anwohner Opfer einer Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.