Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, haben nach Polizeiangaben vom Mittwoch Unbekannte in der Bahnstraße in Ellerstadt den Briefkasten der Grundschule mit einem Stift beschmiert. Die Täter zündeten außerdem die darin befindlichen Werbeprospekte an. Auf dem dortigen Parkplatz wurden darüber hinaus Glasflaschen und Müll hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.