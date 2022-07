Das Sportfest der Grundschulen des Kreises Bad Dürkheim und des Stadtbezirks Neustadt gewannen am Mittwoch bei den „Großen Schulen“ die Valentin-Ostertag-Schule Bad Dürkheim und bei den „Keinen Schulen“ die Dr.-Albert-Finck-Schule Hambach.

Geringer als vor der Corona Pandemie sei die Beteiligung an dem Sportfest gewesen, berichtet Ines Hardegger, Sportfachberaterin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Neustadt. Sie war für die Organisation und die Wettkampfleitung zuständig. Nur sechs Grundschulen waren am Start. Viele Schulen sagten laut Hardegger aufgrund von Personalmangel, Krankheitsausfällen, mangelnder Übungszeit, Projektwochen, Klassenfahrten und anderen Dingen ab.

Die Teams der Schule mussten im 50-Meter-Sprint, Weitwurf, Weitsprung und 800-Meter-Lauf ran. Spezialisten durften benannt werden. Jeweils zwei Jungen und Mädchen eines Teams wurden pro Wettkampf gemeldet. Die drei besten Ergebnisse jeder Schule kamen in die Wertung. Aufgrund der Schulgrößen wurde aufgeteilt in „Große Schule“ (ab dreizügig in der vierten Klasse) und „Kleine Schulen“. Bei den „Großen“ siegte die Valentin-Ostertag-Schule vor der Ostschule Neustadt und der Schillerschule Haßloch. bei den „Kleinen“ belegte die Albert-Finck-Schule den ersten Platz, gefolgt von den Grundschulen Ellerstadt/Friedelsheim/Gönnheim und Meckenheim. „Insgesamt war es ein sehr schönes Sportfest im Stadion Trift in Bad Dürkheim“, sagte Hardegger.