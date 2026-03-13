Die Stadt Bad Dürkheim erhält für die energetische Sanierung der Valentin-Ostertag-Schule einen Zuschuss von rund drei Millionen Euro. Das teilte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) am Donnerstag im Bauausschuss mit. Das entspricht 90 Prozent der kalkulierten Kosten in Höhe von 3,3 Millionen Euro.

1,3 Millionen Euro stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre). Für ein entsprechendes Förderprogramm hatte sich die Stadt im vergangenen Jahr beworben. Weitere 1,7 Millionen Euro kommen vom Land Rheinland-Pfalz. Die Bewerbung um das Geld aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sei aufwendig gewesen, doch die Arbeit habe sich gelohnt, befand Bauamtsleiter Steffen Wietschorke.

Geplant sind unter anderem die Dämmung von Dach und Fassade, der Austausch der Fenster und ein sommerlicher Wärmeschutz. Die Sanierung müsse wegen der Förderung bis Mitte 2028 abgeschlossen sein, sagte Wietschorke. Noch vor wenigen Jahren hatte es geheißen, die Schule sei nicht zu sanieren und müsse neu gebaut werden.