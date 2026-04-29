Es wird ein Großprojekt: Die Valentin-Ostertag-Schule wird für über drei Millionen Euro saniert. Ein anderes Projekt muss deshalb hintan gestellt werden.

Für Bad Dürkheim war es im März eine freudige Überraschung: Die Stadt erhielt Fördergelder in Höhe von drei Millionen Euro, um die Valentin-Ostertag-Schule energetisch zu sanieren. „Eine wunderbare Rückmeldung“, sagte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU). Zugleich ist das Projekt mit Belastungen verbunden.

Bauamtsleiter Steffen Wietschorke skizzierte im Bauausschuss die geplanten Maßnahmen: Die Fassade wird gedämmt, das Dach neu gedeckt, alle Fenster, Pfosten und Rigipsplatten werden ausgetauscht. Geplant sind zudem ein sommerlicher Wärmeschutz und eine erneuerte Gebäudeautomation. Darüber hinaus sollen raumlufttechnische Anlagen und Wärmepumpen installiert werden.

Vorgesehen sind Gesamtkosten von rund 3,4 Millionen Euro. Die drei Millionen Euro Fördermittel setzen sich aus 1,3 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) und 1,6 Millionen Euro Landesmitteln zusammen. Das entspricht einer Förderung von 90 Prozent. Wietschorke betonte, die Maßnahme sei sinnvoll. Auch die beauftragten Architekten hätten dies so bewertet. Zuvor hatte es in den Gremien Zweifel gegeben, da vor einigen Jahren einzelne Gebäude der VOS als nicht sanierungsfähig galten.

Innenräume werden nicht saniert

Auf Nachfrage von Thomas Kalbfuß (CDU) erklärte Yasmin Ullrich, Sachgebietsleiterin Hochbau, eine Sanierung der Innenräume sei nicht vorgesehen. Die Grundschule sei Anfang der 2000er-Jahre durch ein Konjunkturprogramm unter anderem mit Akustikdecken und neuer Beleuchtung ausgestattet worden. Malerarbeiten würden im laufenden Betrieb regelmäßig erledigt. Es gebe zwar Planungen für eine neue Sanitäranlage, diese sei jedoch unabhängig von der energetischen Sanierung zu betrachten.

Herausfordernd ist der Zeitplan, wie Wietschorke erläuterte. Die Sanierung muss bis zum 15. September 2028 abgeschlossen sein. Ausschreibung und Bau sollen demnach vom Sommer 2027 bis zum Stichtag erfolgen. „Das ist schon ein Ansporn“, sagte Wietschorke. Die Verwaltung sei gewillt, das umzusetzen. Da die Bauabteilung zwei bis drei Monate verstärkt an diesem Projekt arbeiten müsse, würden andere Vorhaben zurückstehen. So könne das Planungsbüro für den Kindergarten im Fronhof erst im kommenden Frühjahr beauftragt werden.

Bauernschmitt betonte die „sportliche Zeitschiene“ der Sanierung warb aber zugleich dafür, die „große Chance“ der hohen Förderung zu nutzen.