In der Region um Bad Dürkheim kam es am Mittwoch und Donnerstag zu Stromausfällen. Die Ursache war ungewöhnlich.

In etlichen Gemeinden rund um Bad Dürkheim ist am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr der Strom ausgefallen. Die Ausfallzeiten bewegten sich zwischen drei und 48 Minuten. Betroffen waren Teile von Ungstein, Bad Dürkheim, Freinsheim, Kallstadt, Leistadt, Herxheim am Berg, Lindenberg, Hardenburg, Wachenheim, Deidesheim und Forst.

Wie die Pfalzwerke Netz AG auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, kam es zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz. Bereits am Mittwochmittag gegen 13 war es zu einer Versorgungsunterbrechung zwischen zwei und 26 Minuten in Ungstein, Kallstadt, Freinsheim, Herxheim am Berg, Leistadt, Bad Dürkheim, Hardenburg, Wachenheim, Deidesheim und Lindenberg gekommen.

Vögel geraten in Leitung

Ursache in beiden Fällen waren einzelne Vögel, die in die Leitung geraten waren. Das Netzteam Vorderpfalz der Pfalzwerke konnte die Stromversorgung wiederherstellen. Zudem prüft das Team das Anbringen eines separaten Vogelschutzes im betroffenen Bereich.