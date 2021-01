Die Brandursachen zweier Brände, die sich am 16. und 25. Dezember in Bad Dürkheim ereignet haben, sind geklärt. Das hat Stefan Molter, Sprecher der Kriminalinspektion Neustadt, mitgeteilt. Bei einem Brand Mitte Dezember in der Limburgstraße, Ecke Finkenpfad, bei dem ein geschätzter Schaden von rund 120.000 Euro entstand, war die Ursache ein technischer Defekt. Dabei waren zwei Räume in dem Einfamilienhaus ausgebrannt und das Dach beschädigt worden, verletzt wurde niemand. Bei dem Feuer am ersten Weihnachtsfeiertag, das im zweiten Obergeschoss in einem Wohnhaus in der Leiningerstraße ein Schaden von rund 40.000 Euro verursachte, waren echte Kerzen am Christbaum der Auslöser. Hier wurde eine Person leicht verletzt.