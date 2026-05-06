Die Tanzwelt Movement in Eisenberg lud am Wochenende zum dritten Mal in Folge zur Süddeutschen DAT-Meisterschaft Urban Commercial ein. Ein Spektakel der besonderen Art.

Schon vor der Salierhalle konnte man sehen, dass am Wochenende etwas Besonderes stattfand. Ein silberner Foodtruck stand am Eingang und zahlreiche kleine und größere Tanzgruppen übten zwischen den parkenden Autos ihre Auftritte und perfektionierten ihre Moves.

Insgesamt waren rund 1800 Tänzerinnen und Tänzer nach Bad Dürkheim gekommen, um zu zeigen, was sie können. „Wir hatten an beiden Tagen insgesamt 110 Formationen, 120 Solos, 50 Duos und etwa 15 Kleingruppen am Start“, weiß Dennis Ewerth, der Geschäftsführer des Movements, der noch ergänzt: „Das Movement ist mit sieben Formationen dabei, dazu etwa 20 Personen im Bereich Solo und Duo, die von unseren Trainerinnen Tina Erlewein, Chiara Quarz und Jasmina Leuthe trainiert wurden.“

Die jüngste Teilnehmerin war fünf Jahre alt, die ältesten über 60. Getanzt wurde Urban und Commercial, ein energiegeladener Tanzstil, der Hip-Hop-Elemente, Streetdance und Jazz-Techniken mit ausdrucksstarken Choreografien aus Musikvideos und Shows verbindet, wobei der Fokus auf Performance, Ausstrahlung und aktuellen Styles lag. Es war ein echter Augenschmaus, dem Geschehen auf der Bühne zu folgen – die Halle war voll besetzt und viele saßen zusätzlich auf dem Boden, manche klebten regelrecht an der Bühne, um ihren Favoriten ganz nah zu sein. Laute, rhythmische Musik war zu hören und die Anfeuerungsrufe aus dem Publikum nahmen kein Ende. Die beiden Moderatoren Timo Bertram-Breuer von der Tanzmanufaktur aus Neustadt und Pascal Lux aus der Tanzschule Berné in Hanau führten professionell durch das Programm.

„Ich bin stolz auf unser Team, das im Hintergrund trotz der großen Menge an Gästen sehr reibungslos zusammengearbeitet hat“, betont er, wobei er besonders Cosima Dörr erwähnt, die als Supervisorin das ganze Personal gemanaged habe und Wolfgang Polifka aus dem Tanzhaus La Danza in Bad Dürkheim, der das Movement seit der ersten Durchführung tatkräftig unterstütze. „Auffällig war das hohe Niveau der Tänzerinnen und Tänzer, das seit letztem Jahr nochmals deutlich gestiegen ist“, betont Ewerth. Besonders stolz sei er auf die Kids-Formation STORM, die zum ersten Mal auf einer Meisterschaft war und gleich Süddeutscher Meister der A-Reihe Kids wurde. Die ProfiLeague Formation ADRENALIN konnte sich mit ihrer Mafia-Show in der A-Reihe der Profis auf den ersten Platz tanzen. Süddeutsche Vizemeister in der Meisterreihe Juniors II Urban wurde die seit Jahren starke Formation MINI BEATS mit ihrer beeindruckenden Alien-Show. „Ein weiterer Vizemeistertitel ging an unsere Trainerin Chiara Quarz zusammen mit ihrer Duo-Partnerin Anjali Altine in der Kategorie Duo ProfiLeague Commercial“, freut sich Ewerth.

Ebenfalls auf dem zweiten Platz und somit Vizemeister bei den Duos Juniors I wurden Anna Hizhytska und Melina Schmidtke, die in diesem Jahr zum ersten Mal auf einem Turnier waren. Zwei dritte Plätze in der A-Reihe ertanzte sich Lilli Barna, einmal im Solo Commercial Adults und einmal mit ihrer Duo Partnerin Amelie Bergen.

Wie bereits im letzten Jahr hat Ewerth bei der MixedAge-Formation BLAZE auch wieder selbst mitgetanzt, die als Mannschaft des Kreises 2025 nominiert ist. „Wir haben uns mit unserer „We Are Family“- Show in einer starken Meisterreihe von sieben Formationen auf einen hervorragenden dritten Platz getanzt“, freut er sich. Zusätzlich hat er auch in der neuen Classics (Ü30) Formation mitgetanzt, die zum ersten Mal bei einer Meisterschaft dabei war.

„PULSE ist eine coole Gruppe, die sehr viel Spaß beim Tanzen hat und sich auch noch über Nachwuchs freuen würde“, meint er schmunzelnd. In der A-Reihe der Classics erreichte er mit dieser Formation den fünften Platz. „Besonders am Turnier war die unglaublich gute Stimmung und wie sehr sich tanzschulübergreifend die Gruppen gegenseitig angefeuert und unterstützt haben - die Energie in der Halle sowohl sehr früh morgens als auch sehr spät abends war immer zu spüren“, so Ewerth. Der Termin für die Süddeutsche Meisterschaft 2027 steht bereits fest: 8. und 9. Mai 2027, wieder in der Salierhalle.