Für alle, die gerne basteln, werkeln und aus alten Dingen Neues machen, bietet das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim von 17. bis 19. Oktober drei Werkeltage unter dem Motto „Upcycling“ an. Inspiriert von der Natur sollen Teilnehmer aus Dingen, die weggeworfen würden, etwas Neues erschaffen. Am ersten Tag geht es laut Pressemitteilung um den Wald und die Frage, wieso dieser nicht im Laubabfall versinkt. Zudem wird mit Papier und Holzresten gewerkelt. Der zweite Tag dreht sich um Plastik, das auch als Werkstoff zum kreativen Basteln dient. Am dritten Tag überlegen die Teilnehmer, wie Recycling besser werden kann, und dürfen ihren Werkelideen freien Lauf lassen. So könne etwa ein Lampenschirm aus Kronkorken, eine Umhängetasche aus einem Werbebanner oder ein Kunstwerk aus einem alten Buch entstehen. Inspiration gibt laut Pressemitteilung auch die im Museum laufende Wanderausstellung „Klimaschützer*innen in Rheinland-Pfalz“ der Landeszentrale für Umweltaufklärung. Das Angebot richtet sich an Interessierte ab sechs Jahren bis ins Erwachsenenalter. Die Werkelwoche findet von Montag, 17., bis Mittwoch, 19. Oktober, jeweils von 10 bis 15 Uhr statt. Neben Ideen sollten Teilnehmer auch Materialien mitbringen, etwa pfandfreie Plastikflaschen, alte Kleidung, Tüten, Getränkekartons, leere Shampooflaschen, Cremetuben, Holzreste oder alte Bücher. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06322 9413-21 ist erforderlich.