Am frühen Mittwochmorgen kontrollierte die Polizei in der Dürkheimer Bruchstraße den Fahrer eines 3er BMW. Laut Polizeibericht stellten die Beamten an dem Auto mehrere nicht zulässige Änderungen fest. Unter anderem war am Heck eine Spoilerlippe aus Carbon angeklebt, die nicht für den Betrieb zugelassen war. Im Motorraum war ein Pilzluftfilter verbaut, dieser war für eine Inbetriebnahme laut Polizei ebenfalls nicht zugelassen. Der Fahrer gab an, so den Klang des Fahrzeuges verbessern zu wollen. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis ermittelt.