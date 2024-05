(Aktualisiert um 19 Uhr) Aufgrund des Unwetters in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und des anhaltenden Regens am Freitag ist der Pegel des Kesserbachs durch Weisenheim am Sand bis Freitagabend stark angestiegen. Laut Ortsbeigeordnetem Klaus Mathis (FWG) war gegen 19 Uhr noch etwas Luft im Bachbett, „das kann sich aber schnell ändern“, weswegen er durchaus besorgt war. Alarmierungen waren bei der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim bis zum Nachmittag Fehlanzeige. „Es könnte aber sein, dass sich bis Samstagmorgen vereinzelt ein bisschen Wasser in einen Keller drückt. Das hängt davon ab, wie hoch der Pegel in den Bächen am Ende steigt“, sagte Pressesprecher Bodo Wenngatz.

Aus Sicht der Bad Dürkheimer Feuerwehr blieb die Lage bis Freitagabend ruhig. Wie Wehrleiter Karlheinz Bayer erklärte, habe es gegen 19 Uhr einen kleineren Einsatz wegen eines Wassereinbruchs gegeben.

Keine Vorkommnisse bis zum Nachmittag meldete der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wachenheim, Christian Schmitt.