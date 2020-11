Die Baumesse auf dem Wurstmarktplatz kann stattfinden. Das hat das Verwaltungsgericht in Mainz beschlossen. Aufatmen beim Veranstalter trifft derzeit auf Empörung in der Bevölkerung. Aber ist wirklich schon alles entschieden? Das Land Rheinland-Pfalz hat angekündigt, sich zu wehren.

Im Internet kennt das Unverständnis über eine Baumesse mitten im Teil-Lockdown keine Grenzen. „Der Sinn des Lockdowns wird so völlig ausgehebelt.“ – „Dann können die Weihnachtsmärkte auch öffnen.“ – „Und die Hotels und Gaststätten bleiben zu? Mir reicht’s echt!“ – „Ich bitte um eine Erklärung vom Bürgermeister. “ Das sind die harmloseren Kommentare, die derzeit in den Foren zu lesen sind.

Bei Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) und der Stadt kommt derzeit sehr vieles von diesem Unverständnis der Bürger an. Meist komme der Vergleich mit den Gastronomen, die derzeit schließen müssen, sagt Glogger. Er könne dieses Unverständnis nachvollziehen. Dass die Stadt der Baumesse keinen Riegel vorschiebt, werde oft als Vorwurf an ihn herangetragen. Er müsse dann erklären, dass der Wurstmarktplatz eine öffentliche Fläche sei. Der Stadt sei es nicht möglich, nach der einmal getroffenen Festsetzung der Veranstaltung die Baumesse einfach so zu verbieten.

Vergleich mit Einkaufszentrum

Im Beschluss des Gerichts wird die Baumesse mit dem Einzelhandel verglichen. Es sei nicht erkennbar, dass hier ein höheres Infektionsrisiko bestehe als etwa bei einem Shopping-Center. Zudem sei eine über die Region hinausgehende Anziehungskraft nicht gegeben. Der Ausfall der Ausstellung hätte außerdem für den Veranstalter erhebliche Umsatzeinbußen zur Folge. Auch auf ein generelles Manko weist das Gericht in dem Beschluss hin: Bisher seien Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung durch Rechtsverordnungen geregelt worden – das macht sie offenbar angreifbar.

Ob die Stadt nicht vielleicht besser eine Baumesse in Pandemiezeiten gar nicht erst zugelassen hätte? „Hinterher ist man immer schlauer“, sagt Glogger. Die Stadt sei sich sicher gewesen, dass ein Vorbehalt mit Hinweis auf den Infektionsschutz ausreichend sei, um die Messe gegebenenfalls zu verhindern. Mit diesem Ende habe man nicht gerechnet.

Er persönlich finde es „unglücklich“, dass es nun so gekommen sei. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin seien sich einig gewesen. Es sei keine gute Idee, die Vorgaben jetzt zu durchlöchern. Er verstehe die wirtschaftlichen Interessen der Kläger. Das gemeinsame Interesse aller aber müsse jetzt eigentlich sein, die Pandemie einzudämmen.

Aber natürlich sei der Beschluss des Gerichts zu akzeptieren: „Zum Glück leben wir in einem Rechtsstaat“, sagt Glogger. Die Stadt unterstütze den Kreis in dessen Bemühungen, Hygienekonzepte zu überprüfen und Kontrollen zu machen. Dass gerade wegen des anzupassenden Hygienekonzepts Gespräche mit dem Veranstalter laufen, bestätigte Kreissprecher Arno Fickus. Eine Anpassung hatte auch das Gericht in seiner Urteilsbegründung als notwendig erachtet. Eine am Vortag vom Kreis an den Veranstalter zugestellte Verfügung mit Strafandrohung bei Öffnung sei aufgehoben worden, nachdem das Urteil kam. „Wir haben dafür keine Rechtsgrundlage mehr“, so Fickus.

Statt 180 kommen nur 80 Aussteller

Derweil laufen bei der Baumesse weiterhin die Vorbereitungen. Von den ursprünglich 180 angemeldeten Ausstellern werden laut Veranstalter nur noch etwa 80 in den acht Messezelten vertreten sein. Es gibt Aussteller, die mit dem Vorgehen des Veranstalters nicht einverstanden sind, ausdrücklich auf eine Teilnahme oder zumindest auf Präsenz vor Ort verzichten.

„Ich rechne schon damit, dass weniger Besucher kommen, hoffe aber, dass viele fachkundige Gäste dabei sein werden, damit sich die Messe für die Aussteller rentiert“, so Tim Erlei vom Veranstalter, der BaumesseE GmbH aus Münster. Er wolle maximal 800 Besucher in die Hallen lassen – unter Einhaltung aller Vorschriften. Volker Kissel aus Wachenheim, der als Franchise-Nehmer der Firma SchimmelPeter GmbH auf der Messe vertreten ist, hat am Donnerstag damit begonnen, seinen Stand aufzubauen. „Ich denke, die Messe wird reibungslos über die Bühne gehen und ich rechne damit, dass nur das Fachpublikum vor Ort sein wird“, sagt Kissel. Wegen des Hygienekonzeptes mache er sich keine Gedanken. Kollegen, die auf der ebenfalls vom Veranstalter geplanten Messe in Kalkar waren, hätten von einem reibungslosen Ablauf berichtet.

Eine Sprecherin des Bettenfachgeschäftes Horsch aus Haßloch bestätigt, dass der Messestand aufgebaut sei und man auf das Hygienekonzept des Veranstalters vertraue. Wenn sich alle an die Regeln hielten, sehe sie keine Gefahren für Besucher und die eigenen Mitarbeiter. Ob sich die Messe für Horsch lohnen werde, könne sie aufgrund des zu erwartenden Besucherrückgangs nicht sagen. Sebastian Arnold, Geschäftsführer der „IGS Immobilien GmbH“ aus Bad Dürkheim, geht mit gemischten Gefühlen in das Messe-Wochenende. „Nachdem erst seit Mittwoch feststeht, dass die Messe stattfindet, haben wir mit heißer Nadel die Messepräsenz gestrickt und haben versucht, mit möglichst geringen Kosten unseren Auftritt zu realisieren“, berichtet Arnold. Seinen Mitarbeitern habe er es freigestellt, an der Messe teilzunehmen.

Land will Beschwerde erheben

Dem Gesundheitsministerium in Mainz ist am Donnerstag der Beschluss des Verwaltungsgerichtes Mainz zugestellt worden. Das Ministerium war Antragsgegner, weil von ihm die Corona-Bekämpfungsverordnungen kommen. „Das Land wird heute Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz erheben und einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung stellen“, so eine Sprecherin am Donnerstag. Der Streit um die Baumesse geht also weiter. Im Internet dürfte das wieder für viel Gesprächsstoff sorgen.jele/unn/jpl