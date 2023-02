Am Samstag gegen 18 Uhr hat die Polizei in Freinsheim eine 28-Jährige aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichens an ihrem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Eine Versicherung konnte die Frau nicht vorweisen. Deshalb verboten die Polizisten ihr die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.