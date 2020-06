Am Montag ist einer Polizeistreife ein VW Golf aufgefallen, der hinter der Tankstelle in der Bruchstraße abgestellt war. Der Wagen wies Unfallschäden auf, weshalb die Beamten ihn näher in Augenschein nahmen. Die Unfallspuren waren jedoch offensichtlich schon älter. Zudem bemerkten die Polizisten, dass das Auto nicht verschlossen war und der Zündschlüssel im Zündschloss steckte. Sie stellten den Fahrzeugschein, den sie im Handschuhfach fanden, und den Fahrzeugschlüssel sichert und schlossen das Auto ab. Warum der VW Golf eines 69-jährigen Halters aus der Südpfalz dort stand, konnte die Polizei noch nicht ermitteln.