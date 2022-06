Am Donnerstag sind laut Polizei Unbekannte zwischen 12 und 15 Uhr über die unverschlossene Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Hammelstalstraße in Bad Dürkheim gelangt. Die Eigentümerin war zu dieser Zeit nicht daheim. Die Täter durchwühlten das Haus und stahlen nach jetzigem Ermittlungsstand einen Goldring im Wert von 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.