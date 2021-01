Wo ein Spaziergang in die Nähe von Gewässern führt, entdeckt man viele bemooste Bäume. Am Isenachweiher zeigen manche von ihnen bizarre Formen.

Die etwa einstündige Route beginnt an der östlichen Seite des Parkplatzes Isenachweiher. Hier folgt man dem Fußweg mit der Nummer 1. Zunächst geht es bergauf, sodass dem Waldbesucher auch an kälteren Tagen schnell warm wird.

Am Wegrand gibt es mehrere Arten von Moosen zu sehen. Doch vor allem fallen vielfältige Flechten auf. Es sind Lebensgemeinschaften aus Pilz und Algen, wobei die äußere Form vom Pilz gebildet wird. Während er Wasser und Mineralstoffe aufnimmt, ernähren die Algen mit Zucker und Stärke die Flechte. Man sieht hier beispielsweise die graugrüne Becherflechte, die ihren Namen von der becherartigen Gestalt auf kleinem Stiel hat.

Der Fußweg führt auf einen breiteren Weg, dem man nach links folgt. Die immergrünen Kronen der Kiefern bestimmen hier das Bild. Zwischen den borkigen Stämmen ist unten im Tal ein Teil des Isenachweihers zu sehen.

An der folgenden Weggabelung geht es nach links. Hier wurde Holz geerntet, sodass sich mehrere Rückegassen in den Bestand ziehen. Nach kurzer Strecke biegt rechts ein geschotterter Weg ab, wo ein großer Holzpolter aufgestapelt liegt. Man hält sich aber links, sodass es weiter auf dem Weg mit der Nummer 1 geht. Die Markierung ist allerdings nicht mehr an allen Stellen erkennbar.

Buntspechte auf Nahrungssuche

Der Weg führt an Buchen vorbei, bevor wieder Kiefern und streckenweise hoch gewachsene Fichten und Douglasien dominieren. Manchmal kann man im Westen die entfernteren Waldhänge sehen, während es weiter leicht abwärts geht.

Bald führt eine Kehre nach links auf den Wanderweg mit dem grünen Kreuz. In diesem Seitental wachsen besonders hohe Buchen. Sie heben ihre Kronen weit aus dem Talgrund. Teilweise sind ihre Stämme und Äste von Moos bewachsen. Wie mit grünem Samt bedeckt es ihre silbergraue Rinde.

Mitunter ertönt das Klopfen eines Buntspechts: Mit kraftvollen Schnabelhieben hackt er ins Holz, um die Larven und Puppen von Insekten zu erreichen. Auch sehr feine Vogelstimmen sind aus den Baumkronen zu hören, oft stammen sie von Tannen- und Kohlmeisen.

Kameras zur Wildtierforschung

Sollte der Spaziergänger auf dieser Wegstrecke in der Dämmerung unterwegs sein, könnte er plötzlich geblitzt werden: Die Wildkameras von Landesforsten Rheinland-Pfalz zielen aber nicht auf ihn, sondern auf tierische Waldbewohner. Sie dienen laut ausgehängter Information wissenschaftlichen Zwecken der Wildtierforschung.

Bald ist das Tal der Isenach erreicht und man kommt an den stillen Waldweiher. Auch an seinen Ufern stehen moosbewachsene Bäume. Vom klaren, dunklen Spiegel des Staugewässers heben sich die verzweigten Baumgestalten eindrucksvoll ab.