Die Ortsgemeinde Kallstadt und die Fachkraft Gemeindeschwester plus Vera Götz laden Seniorinnen und Senioren am Mittwoch, 16. Oktober, 14 Uhr, ein, gemeinsam den Bewegungspfad „Kallstadt aktiv“ zu gehen. „Sie wollten den Bewegungsparcours schon immer einmal kennenlernen oder gemeinsam die angenehme Herbstluft genießen? Dann kommen Sie mit!“, sagt Götz und weckt Vorfreude auf einen Spaziergang im Herbst, „wenn die Natur langsam ein atemberaubendes Farbspektrum annimmt und die Herbstsonne strahlt.“ Treffpunkt ist am Riedweg 8 in Kallstadt vor dem Landhaus Kronenberg. Die Teilnehmenden brauchen Freude an Bewegung, feste, bequeme Schuhe und gemütliche Kleidung. Eine Teilnahme mit Rollator ist möglich. Die Wege sind asphaltiert und an jeder Bewegungsstation gibt es auch eine Bank für eine Pause oder ein Gespräch. Nach dem Spaziergang ist beim Herbstausschank Schröder-Weisenborn eine Einkehr geplant. Es gibt Zwiebelkuchen, der selbst zu bezahlen ist. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Um Anmeldung, auch für die Einkehr, wird gebeten bei Vera Götz, Telefon 06322/961-9125 oder 0151/18976130 oder per E-Mail an Vera.Goetz@kreis-bad-duerkheim.de, oder bei Romy Feuerbach, Telefon 06322/67871 / per E-Mail romy.feuerbach@kallstadt.de.