Seit Freitag gibt es in der Touristinformation wieder Bad-Dürkheim-Gutscheine im Wert von 30 Euro für 25 Euro zu kaufen. Das hat Marcus Brill, Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus, mitgeteilt. Damit soll in Zeiten des Teil-Lockdowns das Einkaufen in der Dürkheimer Innenstadt attraktiver gemacht werden. „Einzelhändler berichten, dass die Umsätze stark zurückgegangen sind, seit die Gastronomie geschlossen ist“, erklärt Brill. Dieselbe Aktion hatte es bereits im Frühjahr gegeben. Das Geld dafür kommt aus dem Budget des Weihnachtsmarkts, der wegen der Pandemie abgesagt werden musste. Außerdem ist geplant, in den kommenden Wochen das Stadtleitsystem zu nutzen, um auf das Einkaufsangebot in der Dürkheimer Innenstadt hinzuweisen.

Übersicht über Liefer- und Abholservice

Um die Gastronomen zu unterstützen, werden auf der Website der Stadt seit Freitag Restaurants aufgeführt, die einen Abhol- oder Lieferdienst anbieten. Dazu hat die Stadt zahlreiche Gastronomen angeschrieben, aber laut Brill bislang nur wenige Rückmeldungen erhalten. Am Freitagnachmittag waren zehn Betriebe aufgeführt. Gastronomen, die Interesse haben, ebenfalls genannt zu werden, können sich per Mail an marketing@bad-duerkheim.de wenden. Die Liste gibt es im Internet unter www.bad-duerkheim.de.