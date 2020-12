Ein 16-jähriger Rollerfahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin sind mit Cannabis erwischt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die beiden sind am Mittwoch gegen 0.30 Uhr in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim in eine Verkehrskontrolle geraten. Den Beamten fiel auf, dass der Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Test reagierte positiv auf Cannabis. Der 16-Jährige räumte den Konsum ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Auch Cannabis im Rucksack

Seine Sozia hatte Cannabis im Rucksack, das sichergestellt wurde. Gegen beide wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, bei dem 16-Jährigen kommt noch Fahren unter Drogeneinfluss hinzu.