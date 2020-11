Am Mittwochnachmittag kontrollierte die Polizei in der Seebacherstraße in Bad Dürkheim den Fahrer eines E-Scooters, der laut deren Bericht augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten nahmen intensiven Cannabisgeruch und drogentypische Ausfallerscheinungen wahr. Wenige Meter neben dem Fahrer konnten drei Tütchen mit Cannabis aufgefunden werden, die er kurz vor der Kontrolle weggeworfen hatte. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung und, da an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war, Fahren ohne Versicherungsschutz ermittelt.