Am Mittwochabend gegen 20 Uhr hat die Polizei in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim die Fahrerin eines E-Rollers kontrolliert, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten laut Bericht drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.