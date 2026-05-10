Eine Polizeistreife hat am Samstag, 9. Mai, um 15.45 Uhr einen E-Scooterfahrer in der Mannheimer Straße gestoppt, der verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr. Laut Polizeibericht stellten die Beamten bei dem 43-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab 0,6 Promille. Der Mann zeigte zudem Anzeichen für Drogenkonsum, ein Schnelltest reagierte auf Amphetamin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten den E-Scooter sicher. Sie nahmen dem Mann eine Blutprobe ab und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.