Den Fahrer eines E-Scooters, der offenbar unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am Sonntag in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim aus dem Verkehr gezogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten laut Bericht drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Da für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand, wurde er sichergestellt.