Amphetamin und Cannabis hatte ein 33-Jähriger konsumiert, der am Dienstag gegen 23 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Bruchstraße in Bad Dürkheim angehalten wurde.

Weiterer Verstoß: Kein Führerschein

Laut Polizei war er wegen offensichtlichem Einfluss von Drogen aufgefallen und zeigte auch typische Ausfallerscheinungen. Ein Test zeigte Amphetamin und Cannabis an. Außerdem hatte der 33-Jährige keinen Führerschein für das Kleinkraftrad, mit dem er unterwegs war.

Dem Mann wurde eine Blutprobe abgenommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung ermittelt.