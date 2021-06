Auf einem Tankstellengelände in Erpolzheimer Straße in Freinsheim hat ein 45-Jähriger am Montag gegen 9 Uhr erst einen Unfall verursacht und dann randaliert. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Der Mann fuhr mit seinem Wagen auf ein geparktes Auto auf, beschädigte es am Kotflügel und an den Felgen. Dabei ist laut Polizei ein geschätzter Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Danach stieg der 45-Jährige aus und schrie laut herum und sprang vor vorbeifahrende Fahrzeuge.

Aggressiver Mann reißt sich Hemd vom Körper

Als die alarmierte Polizei eintraf, war der Mann aggressiv und riss sich das Hemd vom Körper. Erst als ihm die Beamten einen Elektroschocker zeigten, konnte er in Gewahrsam genommen werden. Benutzt werden musste der Elektroschocker nicht. Da er nach eigenen Angaben Amphetamin konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein Auto war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Gegen den Mann wird wegen des Verursachens eines Unfalls unter Drogeneinfluss und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.