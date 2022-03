In gleich doppelter Hinsicht ist am Sonntag gegen 6 Uhr ein 21-Jähriger von der Polizei erwischt worden. Der Mann geriet auf der L455 zwischen Ungstein und Freinsheim in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten drogentypische Ausfallerscheinungen fest, ein durchgeführter Test reagierte positiv auf Opiate. Daher wurde dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Verhängte Führerscheinsperre

Er händigte danach aber den Polizisten eine serbische Fahrerlaubnis aus. Folgende Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn eine Führerscheinsperre verhängt worden war und er daher keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Nun wird gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.