Erst war er zu schnell unterwegs, dann fiel der Fahrer eines Toyota Avensis am Montag Polizisten in Bad Dürkheim auch noch aus anderen Gründen auf. Weil er mit 39 Stundenkilometern in der Tempo-30-Zone gemessen wurde, hatten die Beamten den Mann am Montag gegen 13 Uhr im Hausener Weg kontrolliert. Weil er „augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand“, baten sie ihn dann gleich noch zum Drogenvortest – der positiv auf Cannabis reagierte. Dem Mann wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn werde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.